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НовостиОбщество24 января 2023 9:05

В 2023 году Ставрополье обеспечит жильем 410 детей-сирот

Это целевой показатель, его попытаются превысить
Данил Юрков

На Ставрополье в 2023 году 410 детей-сирот получат жилье – такая цель стоит за регионом, хотя ее попытаются превысить. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, на данный момент стараются помочь как можно большему числу молодых людей – для этого выделяются дополнительные средства.

— Уже выданы 44 сертификата на покупку жилья – это относительно новая форма поддержки, она начала действовать в прошлом году. Поручил уделять первоочередное внимание молодым людям, что стали участниками специальной военной операции, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Профильные ведомства получили задачу сделать прогноз до 2027 года про то, сколько детей-сирот будут нуждаться в жилье ежегодно, чтобы готовиться к выдаче жилплощади для этой категории граждан. На потребности в домах будут опираться при планировании финансирования.