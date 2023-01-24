Заболевших пневмонией на Ставрополье стало вдвое больше

На Ставрополье грипп пришел рано – обычно его ожидают в феврале и марте, а в 2022 году люди стали заболевать в декабре. Как сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников, рост заболеваемостью гриппом и ОРВИ совпал с ростом заболеваемости коронавирусом.

— Нам снова пришлось задействовать вторую городскую в больницу города Ставрополя, которая у нас была основным ковид-госпиталем в период пандемии. Количество людей с пневмониями выросло в два и больше раза, – рассказал Владимир Колесников.

Министр дополнил, что Ставрополью пришлось принимать административные и управленческие решения, чтобы помогать больным с гриппом и пневмонией. Сейчас регион выходит на плато по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По словам Колесникова, этому способствует вакцинация.