Ставропольского подрядчика оштрафовали на 8,3 млн за нарушение контракта

В Красногвардейском округе Ставрополья подрядную организацию оштрафовали на 8,3 млн рублей за невыполнение условий муниципального контракта на работы по капитальному ремонту в амбулатории.

Установлено, что между ГБУЗ СК «Красногвардейская районная больница» и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт на 25 млн рублей. Срок сдачи работ подошел, однако подрядчик не выполнил все условия.

— Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном части 7 статьи 7.32 КоАП РФ [действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства – Прим.], – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По результату рассмотрения административного материала прокуратуры ООО было назначено наказание в виде штрафа размером в 8,3 млн рублей. Постановление суда пока что не вступило в законную силу.