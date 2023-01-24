Из упавших от обледенения деревьев в Железноводске сделают детские площадки

Фото: соцсети главы Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске на Ставрополье из упавших от обледенения в декабре 2022 года деревьев – а их больше сотни – сделают детские площадки. Помимо того, что древесину отправляют в зону специальной военной операции, ее также отправят на строительство. К такому решению пришли в администрации города.

— Сейчас уже рассматриваем различные варианты и места для установок У такого материала как дерево множество плюсов: дерево имеет низкую теплопроводимость, а значит элементы детских площадок не будут нагреваться или сильно замерзать при разных температурах, – написал мэр Железноводска Евгений Бакулин в социальных сетях.

Древесину покроют лаком и красками, а после начнут устанавливать аттракционы для детей. Как написал глава города-курорта, такие площадки экологичны и прекрасно впишутся в среду Железноводска.