На Ставрополье произошла авария с пьяным и бесправным водителями

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Степновском округе Ставрополье произошла авария с участием пьяного водителя и водителя-бесправника, в результате которой пострадали два человека – 9-летний ребенок и бесправник. По предварительным данным, ЧП произошло 24 января примерно в 22:40.

Водитель «Лады Весты» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21061. В больницу доставлены 9-летний пассажир «шестерки» с ушибами и его отец с переломом таза. Позже выяснилось, что ВАЗом управлял мужчина без прав.

— Спровоцировал ДТП 38-летний местный житель, который находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие 0.98 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается состоянием сильного опьянения, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении двух водителей составлены административные протоколы – за вождение без прав и пьяное вождение. Одному грозит лишение прав, а второму – арест на 15 суток. Оба могут получить штрафы до 30 тысяч рублей.