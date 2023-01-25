На Ставрополье завели уголовное дело после падения 4-летнего ребенка с лошади

На Ставрополье владелица конного клуба доверила катать 4-летнего ребенка мужчине без должных знаний и навыков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шпаковском округе Ставрополья на 49-летнюю хозяйку конного клуба завели уголовное дело после падения 4-летнего ребенка с лошади. По данным следствия, 20 ноября 2022 года подозреваемая организовала для посетителей клуба прогулку по территории Татарско-Грушевого леса.

— Управление лошадью для 4-летнего мальчика подозреваемая поручила мужчине, не являющемуся работником конного клуба и не имеющему достаточных навыков управления лошадьми. В ходе прогулки, лошадь опрокинула ребенка на землю, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Ребенок, согласно заключению врачей, получил вред здоровью средней тяжести. В отношении хозяйки возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается, после материалы передадут в суд.