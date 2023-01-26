На Ставрополье проводится проверка после повреждения водопровода

Минераловодская межрайонная прокуратура на Ставрополье проводит проверку после повреждения магистрального водовода в селе Марьины Колодцы. Сегодня, 26 января, подрядчик прокладывал подземную кабельную линию, однако труба оказалась повреждена.

— Во время работ допущено повреждение магистрального водовода – Северного группового водовода ГУП СК «Ставроплькрайводоканал» с последующей утечкой, в связи с чем произошло аварийное отключение водоснабжения порядка 700 абонентов, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

На месте работают аварийные службы, чтобы устранить утечку и починить повреждение. Тем временем прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водоснабжении.

Также прокуратура даст оценку действиям подрядчика, который занимался работами на водопроводе. Организация, прокладывающая трубу, установлена, прокуратура контролирует устранение аварии.