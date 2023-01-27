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НовостиПроисшествия27 января 2023 7:23

Ставрополье заняло 2 место по числу дел за получение взятки в России

Было зарегистрировано 341 преступлений за январь-декабрь 2022 года
Данил Юрков

По числу уголовных дел за получение взятки Ставропольский край уступил только Москве. На сайте правовой статистики Генпрокуратуры РФ есть рейтинг коррупционных преступлений. Он показывает, что на Ставрополье заведено 341 дело по статье 290 УК РФ – получение взятки.

Сама же Москва обогнала Ставропольский край чуть больше чем на 50 уголовных дел – всего 397. Топ-3 рейтинга замыкает Краснодарский край с 214 эпизодами взяточничества. Ставрополье поднялось в топе с антирекордом по взяточничеству на шесть строчек.

Прошедший 2022 год установил новый антирекорд с 2014 года, когда на Ставрополье поймали 159 взяткополучателей. А за 2021 год в крае выявили 132 случая получения взяток.

Примечательно, что по делам за дачу взятки регион не встал в топ-3, а занял седьмое место с 95 случаями взяткодательства. То есть взятки дают реже, чем требуют. Хотя в Москве показатель дачи взятки по итогам 2022 года стал выше получения – 346 покушений на взятку.