Россияне стали чаще брать кредиты в Уралсибе

Фото: Банк Уралсиб

По итогам 2022 года Банк Уралсиб обошел конкурентов и стал первым в Frank Credit Cards Award, удостоившись номинации «Самый динамичный рост портфеля».

Награждению предшествовали широкомасштабные исследования финансового рынка-2022, проведенные аналитической и консалтинговой компанией Frank RG. Были изучены соответствующие продуктовые линейки от 24 организаций, формирующих 97,4% от общего объема рынка. На победу претендовали 209 кредитных карт. Оценивались условия и тарифы по каждому из предложений. Параллельно опрашивались активные пользователи (более двух тысяч человек) и 20 независимых экспертов. 40 различных карт оформлялись по принципу «тайный покупатель» - чтобы выявить сильные и слабые стороны обслуживания.

По итогам исследований был составлен рейтинг и отмечены лучшие российские банки в сегменте рассрочки и кредитных карт.

В прошлом году Банк Уралсиб (ПАО) представил потребителям широкий выбор кредитных продуктов (в частности карт) с выгодными условиями и комфортным обслуживанием. В результате размер портфеля Уралсиб за этот период увеличился в 1,6 раза, а объем новых выдач – в 2,5 раза в отличие от показателей 2021-го. По количеству оформлений в лидеры вышла кредитная карта «120 дней на максимум» с соответствующим льготным периодом.

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