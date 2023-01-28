На Ставрополье в лобовом столкновении в ДТП погиб водитель

На Ставрополье после выезда на встречную полосу начинающий водитель устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась утром 28 января на трассе в Курском округе. Водитель "десятки" не убедился, что обгоняет машину по свободной встречной полосе и лоб в лоб столкнулся с Ладой Грантой.

- В результате в больницу Моздока были доставлены оба водителя и пассажир Гранты. Спустя час от полученных травм 38-летний водитель Гранты, местный житель, скончался. За жизнь двоих участников борются врачи, - сообщает УГИБДД.

20-летний водитель "десятки" из Степновского округа получил права год назад. Инспекторы сообщают, что его проверяют на опьянение. По факту ДТП проводится проверка.