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НовостиПроисшествия29 января 2023 14:53

На Ставрополье поезд сбил человека

Смертельные травмы получил 46-летний житель региона
Алина МАКСИМОВА
Мужчина погиб под поездом на КМВ.

Мужчина погиб под поездом на КМВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье под колесами поезда погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла днем 29 января в районе поселка Евдокимовка Минераловодского района Ставропольского края.

К месту происшествия выехали специалисты экстренных служба и скорая помощь. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался еще до прибытия врачей.

- По данному факту проводится проверка и уточняются обстоятельства случившегося, - сообщает Служба спасения города Минеральные Воды.

Фото с места ЧП. Служба спасения г. Минеральные Воды.

Фото с места ЧП. Служба спасения г. Минеральные Воды.