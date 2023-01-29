На Ставрополье поезд сбил человека

Мужчина погиб под поездом на КМВ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Ставрополье под колесами поезда погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла днем 29 января в районе поселка Евдокимовка Минераловодского района Ставропольского края.
К месту происшествия выехали специалисты экстренных служба и скорая помощь. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался еще до прибытия врачей.
- По данному факту проводится проверка и уточняются обстоятельства случившегося, - сообщает Служба спасения города Минеральные Воды.
Фото с места ЧП. Служба спасения г. Минеральные Воды.