На Ставрополье поезд сбил человека

Мужчина погиб под поездом на КМВ. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье под колесами поезда погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла днем 29 января в районе поселка Евдокимовка Минераловодского района Ставропольского края.

К месту происшествия выехали специалисты экстренных служба и скорая помощь. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался еще до прибытия врачей.

- По данному факту проводится проверка и уточняются обстоятельства случившегося, - сообщает Служба спасения города Минеральные Воды.