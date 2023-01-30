За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболел 421 человек

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье за последнюю неделю с 22 по 29 января от коронавируса выздоровели 358 человек, а заболел еще 421 пациент, в том числе 33 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 42 заболевшим, среди них 10 детей. Медики зарегистрировали один летальный исход от заболевания.

— Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Сохраняется коечный фонд для оказания квалифицированной помощи госпитализированным. На сегодняшний день он насчитывает 128 мест. Почти половина из них свободны, – сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Тем не менее люди продолжают заражаться. Также граждане все еще вакцинируются: за прошлую неделю первый компонент вакцины получили 4065 человек, а полный курс иммунизации прошли 764 человека.

Несмотря на невысокий уровень заболеваемости, остается вероятность тяжелый последствий от заражения. Меры эпидпрофилактики, по словам губернатора, все еще важно соблюдать.