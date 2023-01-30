За неделю с 23 по 29 января на Ставрополье поймали 176 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю с 23 по 29 января поймали 176 пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Ставрополье за неделю с 23 по 29 января поймали 176 водителей с признаками опьянения, при этом 15 из них попались повторно – им грозит уголовное наказание. Самым «нетрезвым» днем недели назвали воскресенье, 29 января, когда поймали 35 пьяных водителей.

— Так, рано утром в Красногвардейском округе автоинспекторы в рамках проводимых профилактических мероприятий остановили автомобиль отечественного производства. За рулем находился 52-летний мужчина, который имел признаки опьянения, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Гражданин согласился пройти тест на алкоголь. Прибор показал 0,5 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен административный протокол: ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафстоянку.