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НовостиПроисшествия30 января 2023 13:35

Директор ставропольской организации скрывал от налоговой 6 млн

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в сокрытии 6 млн рублей

В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в сокрытии 6 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе на директора возбудили уголовное дело после того, как узнали о сокрытии 6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, в 2021 году подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания деньги, которые он должен был уплатить в счет недоимки.

— При этом денежные средства полученные от реализации имущества организации не вносил в кассу и на расчетные счета, а распоряжался ими по своему усмотрению, – сообщает ведомство.

В итоге в отношении директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам».

На данный момент собираются доказательства вины гражданина. После расследования материалы передадут в суд на рассмотрение. О том, сколько грозит подозреваемому, не сообщается.