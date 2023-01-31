В Степановском округе Ставрополья через суд добиваются ликвидации трех свалок

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье, в Степановском округе, через суд добиваются ликвидации трех несанкционированных свалок. Прокуратура муниципалитета проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды в деятельности администрации.

Оказалось, в трех населенных пунктах – селах Соломенское, Богдановка и Ольгино – находятся свалки коммунальных и биологических отходов, а также были найдены следы сжигания растительного мусора.

Отходы не огорожены и относятся как ветром, так и животными, а это приводит к захламлению территорий. Тем временем администрация округа не спешит работать со свалками, собирать и вывозить мусор.

— В связи с этим прокурор предъявил в суд административные исковые заявления с требованием об устранении выявленных нарушений, о признании незаконным бездействия администрации и о возложении обязанности провести работы по ликвидации несанкционированных свалок, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

На данный момент суд рассматривает иски прокуратуры – это находится на контроле прокуратуры. Вероятно, суд обяжет администрацию муниципалитета убрать несанкционированные свалки.