На трассе Ставрополья грузовая «ГАЗель» протаранила легковушку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья 31 января примерно в 15:30 на 35 километре дороги «Новопавловск – Курская – Моздок» грузовая ГАЗель выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу «Шевроле Круз». В результате произошло столкновение, в котором пострадали оба водителя.

— В состоянии контузии, с тяжелой травмой головы, легкого и переломом ребер в больницу доставлен 61-летний водитель Шевроле, житель Северной Осетии. Госпитализирован также и 27-летний водитель ГАЗели, житель Курского округа, у него травма головы и шеи, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавший водитель грузовика был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения он не был. Однако у мужчины отсутствует страховка – ему выписан административный протокол. По факту аварии проводится проверка.