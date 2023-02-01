В Невинномысске 2 февраля отключат воду на шести улицах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье, в городе Невинномысске, с 08:30 до 18:00 2 февраля отключат воду на шести улицах. Как сообщает «Водоканал», ограничение связано с ремонтными работами на водоводе диаметром 500 мм в районе ЗИП.

Где не будет воды

- улица Водопроводная, 309 «Б», 325, 327, 327 «А», 329, 331, 333, 343, 345, 347, 347 «А», 354, 354 «А», 356, 358, 362, 362/2, 362/3, 364, 366, 368;

- улица Кочубея, 72, 177;

- улица Калинина, 149, 149 «Б», 155, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171 «А», 171 «Б», 173, 175, 175 «В», 177, 179, 180, 181, 182, 182/1, 183 «А», 185, 185/1, 185/2, 186, 188;

- улице Достоевского, 9, 11, 11 «А», 13;

- улица Кооперативная, 174;

- улица Дунаевского, 3, 3 «А», 7, 11.

При этом воду будут доставлять гражданам в цистернах по мере поступления заявок. Чтобы оставить заявку на получение, нужно обратиться по номеру: 8 (86554) 3-99-03, 7-60-20.

После окончания ремонта вода вернется к жителям Невинномысска. О возможных задержках не сообщается.