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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 6:45

Водитель и 5-летний ребенок попали в больницу после аварии на Ставрополье

Грузовик выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье 26-летняя водитель и ее 5-летняя дочь были доставлены в больницу после аварии. Вчера, 1 февраля, примерно в 13:40 на пересечении улиц Ленинская и П. Прима водитель грузовика выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество «Ладе Приоре».

— В результате в больницу доставлены водитель Приоры и ее 5-летняя дочь, которая находилась в момент ДТП на заднем пассажирском сидении в бескаркасном удерживающем устройстве, не отвечающим требованиям безопасности, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Девушке назначили амбулаторное лечение, ребенок госпитализирован – ее состояние не уточняется. Аварию спровоцировал 40-летний житель Ставрополя. В момент происшествия он был трезвый, злостным нарушителем не является. Проводится проверка.