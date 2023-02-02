Два жителя Ставрополья сядут в тюрьму за шесть разбойных нападений с оружием Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников банды, которые устраивали разбойные нападения с оружием. Их обвиняют в бандитизме, незаконное хранении оружия и боеприпасов, разбое и вымогательстве.

Летом 2021 года 25-летний житель Кисловодска создал преступную группировку, в которую «втянул» трех жителей региона. Четыре злоумышленника совершили шесть разбойных нападений на граждан в Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах, Невинномысске и Буденновском округе.

— Угрожая пистолетом, они похитили у потерпевших в общей сложности около 48 тысяч рублей. Также злоумышленники в ходе телефонных разговоров высказывали угрозы применения насилия и вымогали денежные средства. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, передал им более 28 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Поводом для вымогательств, как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, послужила информация о том, что гражданин якобы сбывает наркотики на территории города Невинномысска.

Правда, преступную деятельность обвиняемых и двух фигурантов «свернули» сотрудники правоохранительных органов. В отношении них возбудили уголовные дела – двух злоумышленников выделили в отдельное производство, одного уже осудили, а последний находится в суде.

— Уголовное дело направлено прокурором в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Ставропольского края.