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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 9:54

Ставропольцу дали шесть лет «строгача» за ложное сообщение о терроризме

Ранее судимый гражданин дал ложные сведения о возможном подрыве здания МВД
Данил ЮРКОВ

На Ставрополье ранее судимого мужчину посадили на шесть лет «строгача» за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ноябре 2021 года злоумышленник позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 с сообщением о взрыве в здании ОМВД России по Георгиевскому округу.

— В ходе проверки данная информация своего подтверждения не нашла. На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Уже 24 января 2023 года Герогиевский районный суд признал гражданина виновным в совершенном преступлении. С учетом его судимости в суде мужчину приговорили к шести годам в колонии строго режима.