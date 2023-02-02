На Ставрополье в январе 2023 родились Ела и Ладимир

С начала 2023 года в Ставропольском крае уже зарегистрировали 2 тысячи новорожденных. В управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья сообщили, что чаще всего детей называли Артем и София. Среди младенцев есть и необычные имена – Ела и Ладимир.

— Самые популярные имена, которые ставропольские родители дали своим детям, – Артем и София. В пятерке лидеров также Михаил, Александр, Иван, Матвей, Мария, Милана, Василиса и Варвара. В числе редких и необычных имен у мальчиков – Фрол, Россиян, Яромир и Ладимир, у девочек – Дарьяна, Леона, Ела и Мирра», – комментируют представители службы.

Среди всех младенцев больше всего оказалось мальчиков. Первенцев на Ставрополье появилось 700 – столько же, сколько сыграли с начала года свадеб.

Также в последний день первого месяца 2023 года на Ставрополье произошли и не столь радостные вещи: 31 января в регионе поймали 24 пьяных водителя. Кроме того, трое попались повторно – им грозит уголовное наказание.