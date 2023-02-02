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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 14:44

В Кисловодске 23-летний парень принимал участие в экстремистской организации

Расследование уголовного дела продолжается
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье задержали 23-летнего экстремиста

На Ставрополье задержали 23-летнего экстремиста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье, в городе Кисловодске, 23-летнего местного жителя подозревают в участие в экстремистской деятельности. В январе 2023 года подозреваемый вступил в ряды запрещенной экстремистской организации «Правый сектор»*.

Желая стать полноправным участником, гражданин записал видеообращение, где дал присягу на верность и выразил готовность беспрекословно исполнять приказы. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, приказы направлены на обострение социально-политической обстановки в России.

— Уголовное дело возбуждено по материалам краевых управлений ФСБ и МВД. Следователем СК России подозреваемый задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает ведомство.

В настоящее время доказательства вины злоумышленника собирают следователи. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.