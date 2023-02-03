На ярмарке выходного дня в Ставрополе 4 февраля будут продавать домашний мед

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Завтра, 4 февраля, в Ставрополе откроется ярмарка выходного дня, где жители и гости города смогут купить домашний мед от краевых пасечников. Покупателям обещают множество сортов – акациевый, гречишный, кориандровый, майское разнотравье и другие сорта сладости. Мед можно взять к чаю и выпечки.

— 4 февраля ярмарка выходного дня распахнет свои двери на улице Васильева, 35/1. Покупателей ждут с 8.00 до 16.00. Кроме медовой продукции, ставропольцы смогут приобрести овощи, фрукты, зелень, мясную и колбасную деликатесы, сыры и молочные изделия, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Покупателей на ярмарке ждут приятные цены, а продукция обещает быть сделана из качественных продуктов, сделанных краевыми производителями. Ярмарки открывают на Ставрополье для уменьшения роста цен на продовольствие. В итоге хорошо и предпринимателям, и покупателям – все остаются в плюсе.