В Ставропольском крае 3 февраля ожидается до +10 градусов

Фото: гидрометцентр Ставропольского края

На Ставрополье пятница, 3 февраля, ожидается теплым днем для последнего месяца зимы – до +10 градусов, в краевой столице ожидается до +7. Ночная температура в регионе «побаловала» редкими в 2023 году морозами до -7 градусов, а день станет одним из самых жарких.

Рекорд температуры 3 февраля, согласно сайту с данными о погоде в Ставрополе за всю историю метеонаблюдений, – +15,9 градусов. Такой показатель был зарегистрирован в 2021 году. Однако есть февральские дни и потеплее. В 2013 году 4 февраля могло показаться весной, так как температура поднялась до +17,8 градусов.

Тем не менее позже погода все же вспоминала, что на Ставрополье зима. Самый теплый день 5 февраля был в 2009 году – 15,5 градусов. В 2023 году погода более похожа на зимнюю.

Сегодня, 3 февраля 2023 года, местами в регионе утром прошел небольшой снег, а днем осадков практически не ожидается. В краевой столицы ни снега, ни дождя не ожидается всю пятницу.