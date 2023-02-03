Подрядчик на Ставрополье не выдал рабочим средства защиты при строительстве дома

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья провели проверку строительства дома по муниципальному контракту. Его заключили между администрацией муниципалитета и ООО, сумма контракта составила 29,1 млн рублей.

Подрядчик обязался построить до 1 мая 2023 года многоэтажку в городе Новопавловске на улице Лесная, 1. На 25 января 2023 года проект завершен на 85%, однако застройщика предупредили о необходимости завершить строительство вовремя.

Проблемы нашли не в самом строительстве, но в отсутствии средств защиты – касок – на объекте. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, это нарушает требования трудового законодательства.

— Прокурор внес представление директору общества с требованием об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений контролируется надзорным ведомством, – сообщает ведомство.