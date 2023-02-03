В Ставрополе из пожара на улице Доваторцев спасли троих детей

В Ставрополе загорелось здание нотариальной палаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 февраля, в Ставрополе произошло возгорание в здании нотариальной палаты. Как сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю, пожар произошел в квартире на 4 этаже многоквартирного дома на улице Доваторцев, 34 а. Пожарные выехали на место, чтобы устранить огонь.

— Ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Эвакуировано 7 человек, спасено 4 человек, среди них 3 ребенка. Реагирование от РСЧС: 36 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России: 25 человек, 8 единиц техники, – сообщает ведомство.

В настоящее время угрозы для граждан нет. Об ущербе, нанесенным пожаром, и том, когда граждане смогут вернутся в здание, не сообщается. Причина возгорания остается неизвестной.