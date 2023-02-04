На Ставрополье установят памятник Чебурашке

Идею установить памятник уже одобрил Общественный совет города-курорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Памятник известному мультипликационному персонажу Чебурашке установят в курортном городе Кисловодске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Скульптуру советского персонажа установят в Кисловодске. Городские власти планируют поставить памятник узнаваемому детскому герою на улице Карла Маркса. Именно на этой улице снимали основные сцены из нового фильма по Чебурашку. К слову, после выхода картины в прокат эту улице было решено переименовать в Чебурашкинскую.

Напомним, что «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Картина собрала в прокате больше пяти миллиардов рублей. Съемки художественного фильма проходили в нескольких городах, в том числе в Сочи, в Пятигорске и в Кисловодске.