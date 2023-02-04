Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 10:04

На Ставрополье установят памятник Чебурашке

Скульптуру планируют разместить на одной из улиц Кисловодска
Анфиса КИМЕНИНИКО
Идею установить памятник уже одобрил Общественный совет города-курорта.

Идею установить памятник уже одобрил Общественный совет города-курорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Памятник известному мультипликационному персонажу Чебурашке установят в курортном городе Кисловодске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Скульптуру советского персонажа установят в Кисловодске. Городские власти планируют поставить памятник узнаваемому детскому герою на улице Карла Маркса. Именно на этой улице снимали основные сцены из нового фильма по Чебурашку. К слову, после выхода картины в прокат эту улице было решено переименовать в Чебурашкинскую.

Напомним, что «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Картина собрала в прокате больше пяти миллиардов рублей. Съемки художественного фильма проходили в нескольких городах, в том числе в Сочи, в Пятигорске и в Кисловодске.