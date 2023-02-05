На Ставрополье в начале недели 6 и 7 февраля ожидается мороз и снег

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Новая неделя на Ставрополье начнется с мороза до -9 градусов и снега, местами по региону пройдет метель. Сегодня, 5 февраля после «жаркой» для февраля погоды в пятницу столбик термометра медленно падает до нуля, а уже завтра погода обещает быть морозной.

Как сообщает Ставропольский гидрометцентр, завтра, 6 февраля, в регионе ожидается мороз до -8 градусов, синоптики прогнозируют небольшие осадки, которые днем могут превратиться в метель, самая теплая температура в регионе – -1 градус днем.

При этом в Ставрополе ночью осадков не ожидается, температура воздуха упадет до -7. Облачно будет и днем, и ночью, хотя в дневное время в краевой столице может пройти снег. Температура воздуха поднимется до -2.

Во вторник, 7 февраля, ожидается более холодная погода как на Ставрополье, так и в краевой столице, – до -9 градусов мороза. При этом по всему региону пройдет снег, а местами он ожидается сильный. В Ставрополе тоже ожидают осадки.