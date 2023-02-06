Из-за резкого похолодания на дорогах Ставрополья образовался гололед

Из-за резкого похолодания на трассах Ставрополья образовался гололед Фото: Иван МАКЕЕВ

На трассах Ставрополья после резкого похолодания в начале недели образовался гололед. В Изобильненском округе осадков нет, однако температура воздуха упала до -2 градусов. А в Нефтекумском округе и Кавказских Минеральных водах высокая влажность и снег привели к гололедице, сообщают автоинспекторы.

— В крае снова зима. Изобильненский округ, автоинспекторы сообщают, что осадков нет, температура -2 градуса. В Ставрополе и Шпаковском округе сегодня туманно, срывается мелкий снег и до -5 градусов. Проезжая часть может быть скользкой, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителей просят быть аккуратными и держать дистанцию. На дороге следует максимально сбросить скорость и отказаться от необдуманных обгонов другого транспорта. В ближайшее время ожидается похолодание, а значит, проезжая часть останется скользкой.