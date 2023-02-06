Директор ставропольской организации попался на мошенничестве в 1,7 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновске на Ставрополье директор подрядной организации может отправиться в тюрьму за мошенничество в 1,7 млн рублей при выполнении муниципального контракта. Между администрацией города и злоумышленником в июле 2018 года был заключен контракт на 17,4 млн рублей. Надо было благоустроить территорию парка.

— Установлено, что для получения незаконной прибыли руководитель компании намеренно использовал аналоги материала, приобретенного по более низкой цене, что позволило ему снизить стоимость фактически проведенных работ, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В актах о приемке работ и справках о затратах директор указал неверные суммы, что было подтверждено строительно-технической экспертизой. В результате подрядчик украл 1,7 млн рублей.

— На основании переданных результатов оперативно – розыскной деятельности следственным отделом ОМВД России «Буденновский» в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. После материалы передадут в суд, где решится судьба директора организации.