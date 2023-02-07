На объездной дороге вокруг Ставрополья закрыли движение из-за обработки покрытия от гололеда Фото: Иван МАКЕЕВ

На объездной дороге вокруг Ставрополя – от Деминского до Надеждинского круга – закрыли движение для всех видов транспорта. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, ограничение вводится, чтобы обработать дорожное покрытие от гололеда.

— Как только проезжую часть приведут в безопасное состояние, дорогу откроют. Такие ограничения будут периодически вводиться, пока погодные условия не наладятся, – сообщает ведомство.

Также о сложной ситуации на дороге сообщают в Шпаковском округе Ставрополья. С 42 по 47 километр трассы «Подъезд к городу Ставрополю» там также ограничивают движение для обработки покрытия.

Грузовикам автоинспекторы рекомендуют объезжать перекрытые участки дорог через трассу Кочубеевского округа «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская».

Напомним, с утра в Ставрополе из-за разгулявшейся непогоды были забиты остановки, образовались 10-балльные пробки. Снегопад полностью парализовал движение в краевой столице.