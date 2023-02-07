Возле Ставрополя проходят военные сборы с гранатометами

Возле Ставрополя проводят боевые учения с гранатометами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Ставрополя услышали странные звуки, похожие на взрывы, со стороны села Надежда. Оказалось, это военные сборы, на которых используют гранатометы. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, на территории полигона в Шпаковском округе тренируются бойцы 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Во время сборов целью военнослужащих стала тактика использования гранатометных групп, дневных и ночных приборов наблюдения, разведка, классификация целей по важности и определение расстояний до них. Когда закончатся учения, не сообщается.

Бойцы используют автоматические АГС-17 «Пламя» и ручные гранатометы РПГ-7, из-за чего в Ставрополе граждане могут услышать характерные звуки взрывов. Опасности, однако, они не представляют. Военные стреляют в сторону высокоманевренных бронеобъектов.