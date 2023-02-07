Пробки назвали причиной долгого ожидания маршруток в Ставрополе

Пробки назвали причинами толп людей на остановках Ставрополя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе 10-балльные пробки назвали причиной, по которой горожане утром стояли толпами на остановках. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Борис Борисов рассказал журналистам, что весь общественный транспорт вышел на улицы города.

— Когда у нас в городе осадки – особенно снег – движение замедляется, и движение общественного транспорта замедляется. Мы все заметили, что сегодня наблюдались пробки в 10 баллов в городе Ставрополе. Хочу сказать, что работа продолжается в штатном режиме, снегоуборочная техника работает <...>. Полагаем, что эта ситуация утром не повторится, – рассказал Борис Борисов.

Мониторить ситуацию начали с шести утра, однако на остановках люди по-прежнему ждали маршрутки даже в половину восьмого утра. Всего на дороги выехала 751 единица транспорта.