Из-за пожара в многоэтажке Нальчика эвакуировали 20 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КБР

В Кабардино-Балкарской республике, в городе Нальчике, на улице Богдана Хмельницкого загорелось многоэтажное здание. На место вызвали пожарных, которые узнали – горит квартира на первом этаже пятиэтажки. В 8:10 пожар удалось локализовать и оставалось только потушить его.

— К тушению пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 22 человек и четыре единиц техники. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Уже в 08:24 пожар удалось ликвидировать на площади в 40 квадратных метров. Пожарные спасли одну женщина, погибших в результате пожара нет. Из здания для обеспечения безопасности эвакуировали 20 человек.

Ведомство напоминает гражданам о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не возникали возгорания и не страдали ни люди, ни имущество.