Два сотрудника ставропольской тюрьмы пытались пронести заключенным наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе инспекторы отдела безопасности ИК-11 УФСИН России по Ставрополью попались на попытке пронести заключенным тюрьмы наркотики. Их поймали с поличным и сразу же задержали.

Заплатили ли им деньги или они решили оказать «помощь» осужденным, выяснится по ходу расследования уголовного дела. О происшествии сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— Один из должностных лиц вопреки интересам службы, за пределами своих полномочий был задержан с поличным со свертком марихуаны, второй пытался пронести на режимный объект 18 капсул с прегабалином (сильнодействующее вещество) и спрессованный в комок гашиш (наркотическое средство), – пишет ведомство.

По данному факту в отношении сотрудников возбудили уголовные дела, сейчас проводится предварительное расследование. Ведомство следит за ходом расследования.