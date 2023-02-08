Прокуратура проведет проверку уборки дорог Ставрополя после снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе и Шпаковском округе прокуратура проведет проверку содержания дорог после обильного снегопада, выпавшего на неделе. Граждане жалуются на 10-балльные пробки, которые за последние два дня повторялись трижды, плохую работу коммунальных служб и долгое ожидание общественного транспорта.

— По поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина территориальными прокурорами организованы проверки исполнения законодательства при содержании автомобильных дорог в зимний период, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Сложившиеся условия на дорогах несут прямую угрозу безопасности участников дорожного движения и затрудняет движение по городу. Прокуратура проверит, как коммунальщики работают при расчистке снега внутридомовых территорий многоэтажек и деятельность уполномоченных органов по очистке дорог и обеспечению безопасного и бесперебойного движения.