В Пятигорске 20-летнего парня осудят за склонение школьниц употреблять наркотики Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье, в городе Пятигорске, 20-летний местный житель может оказаться в тюрьме за то, что склонил двух 14-летних школьниц к употреблению наркотиков. Обвиняемый вместе с несовершеннолетними 2 января на одной из улиц города-курорта выкурили вещества, из-за чего одна из школьниц попала в больницу.

— В результате употребления один из несовершеннолетних был доставлен в больницу с отравлением, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали и поместили под стражу. В отношении него возбудили уголовные дела за склонение к употреблению наркотиков несовершеннолетних, а также за незаконный сбыт запрещенных веществ. Дела соединены в одно производство и сейчас находятся в суде.