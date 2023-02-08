В мэрии Невинномысска прокомментировали вырубку 800 квадратных метров леса Фото: Иван ПРОХОРОВ

В мэрии города Невинномысска в Ставропольском крае рассказали, почему в районе «Красной Деревни» было вырублено 816 квадратных метров леса. Сообщается, что площадь выделили под строительства индивидуального жилища, а значит, все в пределах закона. Как сообщает «NewsTracker», на жалобы жителей не реагировали ни рабочие, ни ЖКХ, а также, вероятно, на объекте не соблюдалась техника безопасности.

— Земельный участок выделен для индивидуального жилищного строительства и не входит в границы Невинномысского городского лесопарка. Деревья, произрастающие на территории городского лесопарка, вырубке не подлежат, – сообщают в мэрии.

Однако вопросы к строительству по-прежнему возникают, потому что лес вырубают без ограждений, которые должны обеспечивать безопасность гражданам от падающих деревьев. Также остается непонятным вред природе, причиненный вырубкой без малого квадратного километра лесных насаждений Невинномысска.