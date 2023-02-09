В Пятигорске троих полицейских обвиняют в получении взятки в 100 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в городе Пятигорске, троих сотрудников полиции обвиняют в получении взятки суммой в 100 тысяч рублей. По данным следствия, ночью 15 марта 2022 года сотрудники остановили на одной из улиц курорта двух мужчин по подозрению в приобретении наркотиков.

— Обвиняемые потребовали от мужчин взятку в размере 100 тысяч рублей за непроведение их медицинского освидетельствования и непривлечение их в последующем к административной ответственности, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчины испугались последствий и передали сотрудникам деньги. Злоумышленники потратили их на себя. Следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемых. При этом в МВД была проведена служебная проверка, после которой правоохранителей уволили.

— По результатам служебной проверки принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также они понесут наказание в установленном законом порядке, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.