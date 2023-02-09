Ставропольскому срочнику дали 20 суток гауптвахты за уклонение от обязанностей военной службы Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Ставрополье военнослужащий-срочник получил 20 суток на гауптвахте за уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Как сообщает пресс-служба Буденновского гарнизонного военного суда, солдат отказался заступить в суточный наряд дневальным по роте.

— Являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 30 января 2023 года, отказался заступить в суточный наряд дневальным по роте, тем самым уклонился от исполнения обязанностей военной службы, чем совершил грубый дисциплинарный проступок, – сообщает ведомство.

Это считается грубым проступком согласно пункту 2 статьи 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Постановлением судьи солдат признан виновным, ему назначили наказание в виде ареста сроком 20 суток с содержанием на гауптвахте.