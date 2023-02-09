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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 14:56

Ставропольскому срочнику дали 20 суток гауптвахты за уклонение от обязанностей

Военнослужащий отказался заступить в суточный наряд дневальным по роте
Данил ЮРКОВ
Ставропольскому срочнику дали 20 суток гауптвахты за уклонение от обязанностей военной службы

Ставропольскому срочнику дали 20 суток гауптвахты за уклонение от обязанностей военной службы

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Ставрополье военнослужащий-срочник получил 20 суток на гауптвахте за уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Как сообщает пресс-служба Буденновского гарнизонного военного суда, солдат отказался заступить в суточный наряд дневальным по роте.

— Являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 30 января 2023 года, отказался заступить в суточный наряд дневальным по роте, тем самым уклонился от исполнения обязанностей военной службы, чем совершил грубый дисциплинарный проступок, – сообщает ведомство.

Это считается грубым проступком согласно пункту 2 статьи 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Постановлением судьи солдат признан виновным, ему назначили наказание в виде ареста сроком 20 суток с содержанием на гауптвахте.