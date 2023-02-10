В Железноводске мужчину осудили за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье, в Железноводске, прошел суд над ранее судимым местным жителем по факту грабежа и причинения тяжкого вреда здоровью. В июле 2022 года он, распивая алкоголь в доме знакомого в поселке Иноземцево, поссорился с мужчиной и стал его избивать. Злоумышленник наносил удары потерпевшему ногами и руками, из-за чего он впоследствии лишился глаза.

Уже в сентябре 2022 года злоумышленник распивал алкоголь у другого знакомого в поселке Иноземцево. Когда спиртное закончилось, потерпевший пошел в одну из комнат дома, чтобы взять деньги и отправиться за новой порцией.

— Подсудимый отправился в комнату за мужчиной, увидев кошелек, он вырвал его из рук последнего, достал денежные средства в сумме 11 тыс. рублей, принадлежащие матери потерпевшего, после чего удалился из домовладения, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд признал злоумышленника виновным по всем статьям и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима. О возмещении ущерба здоровью не сообщается. Приговор пока что не вступил в законную силу.