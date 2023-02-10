В Индии нашли двойника памятника Ленину из Железноводска

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В городе Калькутта в Индии нашли двойника памятника Ленину, который установлен городе Железноводске в Ставропольском крае. Оказалось, бронзовые братья были сделаны на Мытищинском заводе художественного литья. Близнецов разлучили после создания: один остался в СССР, а другого отправили за границу.

— Один экземпляр установили в городе-курорте Железноводске, второй отправился в Индию, город Калькутта. Памятник Ленину установлен в 1966 году на центральной площади Железноводска, – сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В Индии памятник был установлен в 1970 году, во время укрепления советско-индийских отношений. Получилось так, что именно такая скульптура Ленина в России одна, однако всего их сделали две, и вторую вывезли за границу. Памятник и по сей день украшает города.