Помощь для жителей Турции и Сирии собирают в Чечне

6 февраля в Турции и Сирии мощное землетрясение разрушило город Фото: REUTERS

Жители Чеченской республики окажут гуманитарную помощь пострадавшим от мощного землетрясения жителям Сирии и Турции. Одна из организаций начала сбор предметов первой необходимости, одежды, обуви, одеял 9 февраля. Откликнулся, со слов ее представителей, почти каждый житель Чечни. Акция продлится до 18:00 часов 14 февраля.

Волонтеры переправят для начала 10 тонн вещей через МЧС или Красный Полумесяц (турецкая крупнейшая организация медицинской помощи - прим. Ред.). Вещи просят приносить по следующим адресам: в Грозном - улица Сайханова, 53; в Гудермесе – улица Шоссейная, 144 (рядом с рынком), в Урус-Мартане - улица. Кадырова, 97.

Еще одна организация Чечни проводит сбор помощи с 10 по 17 февраля 2023 года. Средства будут распределяться по самым необходимым потребностям пострадавших, совместно с руководством республики.