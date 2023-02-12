Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом обманутых на Ставрополье дольщиков

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по нарушению прав дольщиков в Ставропольском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В Следственный комитет России обратились более десятка местных жителей, которые рассказали о незаконных действиях застройщика в Пятигорске и Ессентуках. Компания, по словам пострадавших, неоднократно переносила сроки сдачи дома. А с 2021 года фирма проходит процедуру банкротства.

При этом Фонд защиты прав участников долевого строительства Ставрополья до сих пор не принял никаких мер. Вкладчики переживают, что их дом так и не достроят. Жалобы в органы местного самоуправления не принесли никаких результатов. В информационном центре СКР отмечают, что по факту уже возбуждено уголовное дело, а заявители стали потерпевшими.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить подробный доклад по озвученной ситуации, а также о ходе и результатах расследования уголовного дела, - сообщает информационный центр СКР.