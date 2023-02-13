Улицы Ставрополя после возвращения непогоды убирают 90 единиц техники

Фото: «Яндекс.Карты»

В Ставрополе после возвращения непогоды улицы города убирают 90 единиц техники и 150 человек. По словам мэра краевой столицы Ивана Ульянченко, коммунальные службы работают в авральном режиме всю ночь. Все районы должны быть обработанными и очищенными от снегопада.

— Все городские магистрали и основные дороги по маршруту общественного транспорта проездные. Через 40 минут основной парк спецтехники уйдет на пересменку. После часа пик работы продолжатся в усиленном режиме, – написал глава Ставрополя в социальных сетях.

Правда, от 9-балльных пробок утром это не избавило. На улицах Лермонтова, Мира, Голенева, Фрунзе, Тухачевского, Космонавтов, Западном Обходе, Ленина, Октябрьской, проспекте Кулакова и ряде других улиц наблюдаются заторы.

На дорогах Ставрополя вновь начинаются проблемы, связанный с выпавшим снегопадом. Хотя, согласно сервису «Яндекс.Карты», ближе к 10 часам ожидаются уже 5 балльные пробки. Работы по очистке улиц города продолжается.