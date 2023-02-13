Ставропольские приставы помогли отцу добиться встреч с пятилетней дочерью

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю

В Александровском округе Ставропольского края местная жительница после развода с мужем разрешала мужчине видеться с пятилетней дочерью только в первую и третью субботу с 9 до 18 часов. Отец решил отстоять свое право общаться с дочерью в суде. Из-за личной обиды женщина не хотела, чтобы ребенок общался с родителем часто.

— В Александровское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ с требованием обязать мать ребенка не чинить препятствий бывшему мужу в общении с несовершеннолетней дочерью, – сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю.

После этого возбудили исполнительное производство, женщине объяснили, что суд может перейти к принудительным мерам, если отец не сможет видеться с дочерью. Также сотрудники провели беседу с обоими родителями, призвав их оставить личные обиды ради ребенка.

В итоге мать все же отступила и перестала мешать встречам отца и дочери. Права мужчины были полностью восстановлены.