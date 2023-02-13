За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 6 по 12 февраля, граждане отдали мошенникам свыше 40 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, несмотря на работу по профилактике преступлений, люди продолжают вестись на уловки злоумышленников.

— Так, в Отдел МВД России «Андроповский» с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Гражданин пояснил, что ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской фирмы, – сообщает ведомство.

Незнакомец рассказал о возможности хорошо заработать при помощи биржевых торгов. Потерпевший заинтересовался схемой и перечислил 1,7 млн рублей. Однако спустя время мужчина не получил выгоды от вложенных средств и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Ведомство просит граждан ни при каких условиях не перечислять деньги не незнакомые счета и тщательно проверять информацию о фирме и интернет-платформах.