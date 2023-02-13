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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 10:21

За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 6 по 12 февраля, граждане отдали мошенникам свыше 40 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, несмотря на работу по профилактике преступлений, люди продолжают вестись на уловки злоумышленников.

— Так, в Отдел МВД России «Андроповский» с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Гражданин пояснил, что ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской фирмы, – сообщает ведомство.

Незнакомец рассказал о возможности хорошо заработать при помощи биржевых торгов. Потерпевший заинтересовался схемой и перечислил 1,7 млн рублей. Однако спустя время мужчина не получил выгоды от вложенных средств и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Ведомство просит граждан ни при каких условиях не перечислять деньги не незнакомые счета и тщательно проверять информацию о фирме и интернет-платформах.