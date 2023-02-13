В лобовом столкновении на Ставрополье погибли два человека и один пострадал

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 131 километре дороги «Кочубей - Зеленокумск – Нефтекумск – Минеральные Воды», по предварительным данным, водитель «Лады Весты» решил обогнать другой автомобиль, однако не убедился в безопасности маневра. В итоге произошло столкновение с «Рено Логан».

— В автоаварии погибли 61-летний водитель и 40-летний пассажир Рено (оба местные жители). 27-летний водитель Весты, житель Ростовской области, с травмами доставлен в районную больницу, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

У пострадавшего водителя восьмилетний стаж. За последние два года он шесть раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Признаки опьянения у мужчины отсутствуют.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.