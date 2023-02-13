В Ставрополе ожидается сильный ветер до 20 м/с и снегопад

В Ставрополе ожидается сильный ветер до 20 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К вечеру 13 февраля в Ставрополе ожидается штормовой ветер до 20 м/с. Все городские службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэр краевой столицы Иван Ульянченко.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок. Не стоит оставлять машины возле деревьев, так как те могут упасть на транспорт. Также следует отложить строительные работы, связанные с использованием высотной техники, и нахождением людей на крышах.

Перевозчикам и водителям общественного транспорта необходимо следить за дорогой, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия, чтобы не создавать опасности для жизней людей.

— В случае каких-либо происшествий – звоните в службу спасения по телефону 112, – написал глава Ставрополя в социальных сетях.