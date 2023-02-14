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На Ставрополье из-за непогоды для движения любого вида транспорта закрыли дорогу «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Ограничение сначала действовало с 452 по 525 километр дороги на границе Петровского и Ипатовского округов, а после перекрытую дорогу расширили до 543 километра. Также движение могут ограничить на других трассах Ставропольского края.

— Снег, сильнейший боковой ветер, метель, снежные переметы и нулевая видимость не позволяют автомобилям двигаться безопасно. Сейчас дорогу обрабатывает спецтехника, за состоянием проезжей части следят наряды ДПС, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ведомство рекомендует водителям отказаться от поездок в сторону республики Калмыкия и дождаться более благоприятный погодных условий. Когда откроют перекрытую дорогу и когда улучшатся погодные условия, не сообщается. Перед поездкой стоит заранее продумать, как объехать перекрытый участок дороги.